Ucraniano pedala entre escombros e bombardeamentos para fugir do conflito em Severodonetsk

Um ciclista já experiente que nunca tinha pedalado pela sobrevivência: "Esta foi a viagem mais louca da minha vida".

Um homem ucraniano conseguiu fugir da guerra em Severodonetsk na sua bicicleta, desviando-se dos bombardeamentos e ataques russos pelo caminho. Pedalou 70 quilómetros desde a sua cidade natal até Bakhmut, também na Ucrânia.Arif Bagirov, 45 anos, disse em entrevista à BBC que esta foi a "viagem mais louca" que já fez na vida. "Houve muitos disparos e pelo menos dois ataques aéreos perto de mim", disse.A tática, segundo o blogger ucraniano, foi saber que caso uma bomba atingisse uma certa zona, o mais provável era que os russos não voltariam a atacar aquele local. Assim, conseguiu delinear o caminho mais seguro para escapar da guerra na cidade natal.O homem contou ainda que as estradas estavam em muito mau estado, com muitos buracos e escombros. "Felizmente não vi nenhum corpo no chão pelo caminho, mas percebia-se que tinham morrido ali gente", explicou.Arif conseguiu evitar ser visto pelos aviões russos porque ouvia-os à distância e abrigava-se debaixo do que encontrasse até estar livre de perigo. "Uma vez encontrei uma vala, deitei-me lá e fiquei quieto até que o avião passasse", conta.Disse ainda que foi um grande alívio quando, finalmente, chegou a Bakhmut, uma cidade sob controlo ucraniano mais a oeste de Severodonetsk."Enquanto andava de bicicleta não sentia tanto medo, era mais uma sensação de raiva: 'Esta é a minha terra, este é o meu país! E eu vou completar esta viagem quer queiram quer não'", contou o ucraniano."Foi definitivamente a viagem mais louca que fiz numa bicicleta", acrescentou Bagirov, que já tinha percorrido as mesmas distâncias em bicicleta algumas vezes, mas nunca nestas ciscunstâncias.Arif diz que não sabe o que o futuro lhe reserva, mas espera poder regressar em breve à sua cidade natal.