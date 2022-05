Dezenas de detenções e proibido de ter armas: Dennis Butler tentou fazer massacre em festa de aniversário nos EUA

Uma mulher matou a tiro um homem que entrou a disparar contra 40 pessoas numa festa de aniversário em Charleston, nos EUA, depois de ser avisado para circular devagar no seu carro porque várias crianças estavam a brincar na área. O suspeito, Dennis Butler de 37 anos, voltou armado com uma AR-15 (espingarda) e abriu fogo a partir do seu carro. Uma mulher pegou na arma que tinha com ela e disparou a matar contra o atirador. Dennis Butler morreu no local.Segundo a polícia norte-americana, a vida de Dennis estava marcada por sucessivas detenções e várias acusações de crimes. O cadastro do homem de 37 anos era, segundo as autoridades, bastante extenso tanto na Pensilvânia, como em West Virginia.

Dennis chegou a ser detido várias vezes por crimes pequenos, no entanto, as acusações mais graves foram sempre arquivadas porque as testemunhas nunca compareciam em tribunal.A arma que usava aquando da tentativa de atentado era ilegal. A polícia ainda está a investigar o historial da espingarda AR-15.O norta-americano era procurado desde o início do ano pelo crime de recetação. O Tribunal de Kanawha, em West Virginia, tem um historial de mais de 20 detenções de Dennis Butler, relata a FOX 11.Em 2016, foi acusado do crime de ofensa à integridade física depois disparar sobre uma mulher, também em Charleston. Deste caso só resta o buraco da bala na parede de casa, uma vez que não conseguiram ser ouvidas quaisquer testemunhas. Este crime foi adicionado a duas outras acusações de violência doméstica e negligência infantil,ocorridos na Pensilvânia.As testemunhas acabaram por ser um problema em todos os julgamentos relacionados com Dennis Butler. Os únicos casos que chegaram a ir a julgamento foram duas tentativas de fuga às autoridades da Pensilvânia em 2005 e 2006.Dennis foi morto a tiro por uma mulher que, segundo a polícia, é apenas "um membro da comunidade que levava a sua arma legalmente". Depois do incidente, permaneceu no local, e está a cooperar com os investigadores.