Máquina de obras com várias toneladas cai e destrói muro de casa em Lisboa

Um bate-estacas, máquina que estava realizar obras num terreno na Calçada do Poço, no Lumiar, em Lisboa, caiu durante a tarde deste sábado, destruindo parte do muro de uma casa contígua ao terreno onde o equipamento estava instalado.Segundo os sapadores de Lisboa, apesar do aparato não há registo de feridos.O alerta foi dado às 17h05 e para o local foram destacados oito operacionais apoiados por duas viaturas.