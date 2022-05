Presidente turco diz que não deixará países "apoiantes do terrorismo" entrarem na NATO

"Eles [Suécia e Finlândia] não são honestos nem sinceros", denotou Erdogan.

O Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, salientou, este domingo, que as conversações da Turquia na semana passada com as delegações finlandesa e sueca não estavam ao "nível esperado" e o país não pode concordar que países "apoiantes do terrorismo" entrem na NATO.De acordo com a emissora turca TRT Haber, Erdogan disse aos repórteres à chegada à Turquia depois da sua viagem de sábado ao Azerbaijão que "eles [Suécia e Finlândia] não são honestos nem sinceros"."Enquanto Tayyip Erdogan for o Presidente da Turquia, não podemos definitivamente dizer 'sim' aos países que apoiam a entrada do terrorismo na NATO", reforçou o Presidente.A Turquia opôs-se à adesão da Suécia e da Finlândia à NATO no início do mês. Posição foi