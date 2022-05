Mãe de criança morta no massacre do Texas escreve obituário da própria filha

Lexi Ramos, de 10 anos, morreu no tiroteio na escola primária em Uvalde.

Kimberly Rubio, a mãe de uma menina de 10 anos que morreu no massacre na escola primária em Uvalde, no Texas, pediu ao editor do jornal Uvalde Leader-News para escrever o obituário da própria filha em sua homenagem.



No pedido feito por mensagem de texto ao também proprietário do jornal, Craig Garnett, Kimberly perguntou se podia ter espaço para colocar duas fotografias da filha, Lexi Ramos, ao que Garnett respondeu que podia ter "uma página inteira" para escrever, convidando-a a juntar-se à equipa e tornar-se jornalista.





"Sabe, se gosta de ler assim tanto, pode escrever", respondeu Garret à mãe da menina.A história de Kimberly Rubio e do marido, Felix, é uma das muitas de famílias destroçadas perante a morte dos filhos no massacre em Uvalde, que vitimou 19 crianças e duas professoras.O casal tinha estado na escola para uma cerimónia de entrega de prémios na qual a sua filha estava nomeada para o quadro de honra. A menina recebeu também o prémio de boa cidadã da escola poucas horas antes de Salvador Ramos, autor do tiroteio, ter atirado a matar.Felix, xerife do condado de Uvalde, estava de folga e regressou de novo à escola após ter tido conhecimento do ataque.A família pede agora que os legisladores do estado norte-americano proíbam o estilo de arma usada no tiroteio.