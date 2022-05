Mãe vai buscar filha para almoçar minutos antes do massacre em escola no Texas

de Uvalde, no e

stado norte-americano do Texas,

Evalynn conseguiu escapar ao destino trágico dos colegas de turma porque saiu minutos antes para almoçar com a mãe.Mia, que preferiu não revelar o apelido, decidiu levar a filha a almoçar depois da cerimónia de entrega de prémios que marca o fim do ano letivo. Sem saber, conseguiu salvar a sua filha do massacre que aconteceu na sua sala de aula pelas mãos de Salvador Ramos.

A mãe contou ao The New York Post que a filha e a melhor amiga, Layla Salazar, iam fazer uma 'festa do pijama' na quinta-feira, como acontecia anualmente. A menina de 10 anos foi uma das vítimas mortais do atirador de 18 anos. "Não consigo comer, não consigo pensar por causa da enorme quantidade de culpa que sinto", disse Mia.Mia e Evalynn deixaram a sala de aula para comer num restaurante perto da escola depois da cerimónia, onde Layla, a melhor amiga, recebeu vários prémios. "Quando estava nos prémios fiquei muito feliz por ela porque recebeu cinco prémios", recordou Evalynn.Antes de sair para almoçar, Evalynn passou na sala de aula para ir buscar o material escolar, por volta das 11h05, contou Mia. Cerca de 25 minutos depois, Ramos chegou à escola e começou a disparar sobre os alunos e professores.Quando estavam a almoçar, começaram a ouvir várias sirenes. Mia disse ter ficado alarmada nesse momento. Alguns minutos depois, recebeu uma chamada da escola a avisar que estava a ser encerrada temporariamente devido a um ataque. "Começámos a tremer porque estávamos tão preocupados com a Layla e com as outras crianças", disse Mia.A mulher conta que se sentiu bastante culpada quando soube que Layla era uma das vítimas mortais do massacre porque a criança de 10 anos tinha pedido para ir almoçar com a amiga. Mia disse que a menina não podia ir sem autorização dos pais.