Um morto e sete feridos em tiroteio durante festival em Oklahoma, EUA. Menores entre as vítimas

Ataque aconteceu depois da meia-noite.

Um morto e sete feridos em tiroteio durante um festival ao ar livre no leste de Oklahoma, nos Estados Unidos. Dois menores estão entre as vítimas do ataque que aconteceu pouco depois da meia-noite no evento Memorial Day, perto de Taft, cerca de 16 quilómetros a sudeste de Tulsa, disse o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma, segundo o The Washinghton Post.Várias testemunhas disseram que o tiroteio aconteceu após uma discussão, mas ainda ninguém foi detido.Cerca de 1.500 pessoas participaram no evento.Em atualização.