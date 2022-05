PSP investiga viatura de onde terá sido atirado homem baleado que morreu no Hospital de Loures

Carrinha encontrada em Alverca. Vítima acabou por morrer na urgência.

Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa disse ao CM que meios desta força de segurança se encontram desde as 16h30 deste domingo numa rua do Sobralinho, Alverca, onde terá aparecido a carrinha BMW de onde foi atirado António Teixeira, o homem que viria a morrer no bloco operatório do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures.

O responsável explicou ao CM que "a PSP chegou a este local através de diligências de investigação, e ainda se mantém (pelas 18h50), junto à viatura".

A Polícia Judiciária (PJ), que investiga o homicídio de António Teixeira, foi informada e deverá destacar elementos para este local.

Recorde-se que a vítima foi arrancada da viatura BMW ao final da noite de quarta-feira, em frente à urgência do HBA.

Os três homens e uma mulher que estavam na viatura fugiram ao ver agentes da PSP, e são agora procurados pela PJ.