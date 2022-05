Caos no Aeroporto de Lisboa continua. ANA diz que tempos de espera chegam a ultrapassar cinco horas

São poucos os trabalhadores no posto de controlo de documentos de quem chega a Portugal.

Novas informações do aeroporto de Lisboa informam que os tempos de espera no controlo de fronteira permanecem muito elevados durante a tarde, tendo ultrapassado, nalguns casos, as 5 horas de espera.



"A ANA considera esta situação, no controlo de fronteira do SEF, inaceitável e muito preocupante, causando repetidamente enormes transtornos aos passageiros que chegam ao país, com prejuízo para a imagem e economia nacional", anunciou a empresa.