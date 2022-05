Cabecilha do ‘gang de Valbom tentou matar PSP e filho em assalto

Condenado já a penas pesadas de cadeia, Hélder Bianchi volta a enfrentar a Justiça. O cabecilha do ‘gang de Valbom’ foi acusado pelo Ministério Público por ter efetuado juntamente com dois cúmplices um assalto violento a um ourives à porta do banco Millennium, em Penafiel, a 26 de maio de 2017. Tinham uma metralhadora kalashnikov e durante o roubo dispararam na direção de um polícia e do filho, de 14 anos. Bianchi e um dos cúmplices, Rodrigo Castro, foram detidos e respondem agora pelas duas tentativas de homicídio. O assalto rendeu 120 mil euros.Leia a notícia completa no Correio da Manhã