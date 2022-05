Astronauta mostra como se lava o cabelo no espaço

Wang Yaping admite que processo "não é fácil".

A astronauta chinesa Wang Yaping, um dos três tripulantes da missão Shenzhou-13, partilhou um vídeo em que mostra como se lava o cabelo na estação espacial, satisfazendo a curiosidade de muitos sobre como se fazem as tarefas do dia a dia no espaço.

No vídeo, divulgado pela agência espacial chinesa, Wang explica todo o processo que, afirma, "não é fácil".

"Primeiro, coloco um champô especial no cabelo", começa por enumerar a astronauta. "Depois, quando o cabelo está molhado, tenho que limpá-lo com água, o que ajuda a refrescar-me. Depois de espremer alguma água para a minha cabeça, preciso de utilizar umas "luvas-toalhas" para absorverem a água do meu cabelo."

"Por fim, coloco esta toalha de cabelo e espero que o cabelo seque", conclui Wang Yaping.