Jornalista francês morre em bombardeamento na região de Lugansk

Frédéric Leclerc-Imhoff ficou ferido no pescoço, ao ser atingido por estilhaços, informou o governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidaias.

"O nosso veículo ia recolher 10 pessoas e acabou por ficar sob fogo do inimigo. Os estilhaços das granadas perfuraram a blindagem do carro, provocando uma ferida fatal no pescoço de um jornalista francês. Um polícia em patrulha foi salvo por um capacete", revelou Gaidaias.A vítima estava num autocarro e acompanhava a retirada de civis da região, de acordo com o jornal Le Bien Public.Leclerc-Imhoff trabalhava para o canal de notícias francês BFM TV.