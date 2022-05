Alemanha preparada para acolher opositores e jornalistas russos

Pessoas consideradas vulneráveis à repressão russa vão poder beneficiar, bem como as suas famílias, de vistos de longa duração.

A Alemanha está preparada para conceder vistos de longa duração a opositores e jornalistas russos ameaçados pelo Kremlin, disse esta segunda-feira um porta-voz do governo alemão.

As pessoas consideradas "vulneráveis" à repressão russa, tais como ativistas pelos direitos humanos, cientistas ou jornalistas, vão poder beneficiar, bem como as suas famílias, de vistos de longa duração, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior alemão, numa conferência de imprensa.