Moçambique faz a maior apreensão do ano de telemóveis de contrabando

Estado teria perdido cerca de 16 milhões de meticais (233 mil euros) se a mercadoria tivesse saído do porto.

As autoridades moçambicanas anunciaram esta segunda-feira a maior apreensão de telemóveis do ano no país, após intercetarem um contentor com mais de 60 mil aparelhos e outros equipamentos contrabandeados no porto de Nacala, em Nampula, norte de Moçambique.

Equipas de investigação "detetaram e apreenderam um total de 60.990 telemóveis", ou seja, a "maior apreensão" registada este ano, disse aos jornalistas João Saltiel, diretor das alfândegas em Nacala.

A "mercadoria não declarada" foi encontrada na quinta-feira num contentor proveniente da China que tinha como destino final a província de Nampula, disse o responsável, acrescentando que no contentor havia também computadores portáteis, torradeiras, ferros de engomar, entre outros artigos.

"As nossas equipas têm o olho virado para o controlo aduaneiro. Seria muito difícil passar sem que a mercadoria fosse detetada", referiu João Saltiel, numa menção ao reforço do controlo no porto de Nacala.

Segundo as autoridades, o Estado moçambicano teria perdido cerca de 16 milhões de meticais (233 mil euros) se a mercadoria tivesse saído do porto.

A 10 de maio, a Autoridade Tributária (AT) de Moçambique anunciou a apreensão de 19 mil telemóveis de contrabando, quando eram retirados de um armazém em Maputo.

Segundo a AT, os telemóveis eram transportados em 250 caixas dissimuladas e foram apreendidos devido à falta de documentos comprovativos de importação, falsas declarações e subfaturação.

As autoridades moçambicanas têm reconhecido que o país tem um elevado índice de evasão fiscal, apresentando regularmente e em público mercadorias apreendidas em situações de fuga ao fisco.