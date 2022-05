Polícia moçambicana desenterra mina encontrada por crianças numa residência

Autoridades recolheram a mina para peritagem e desativação.

A polícia moçambicana desenterrou uma mina encontrada por crianças no quintal de uma casa no distrito de Morrumbala, na Zambézia, centro de Moçambique, anunciou esta segunda-feira fonte da corporação.

As três crianças terão tentado desenterrar o explosivo com uma enxada pretendendo usá-lo para brincar, disse João Nhambessa, administrador de Morrumbala, citado hoje pela Rádio Moçambique.

A ação das crianças terá despertado a atenção de alguns agentes da polícia moçambicana, uma vez que a residência está próxima das instalações do comando distrital.

Segundo o administrador, a polícia recolheu a mina para peritagem e desativação.

Engenhos explosivos perdidos, por desativar, são uma herança de tempos de conflito em Moçambique.

O país declarou-se livre de minas antipessoais em 2015, ao cabo de mais de duas décadas de um programa de desminagem em todo o país - que na altura era um dos cinco mais ameaçados do mundo -, no entanto, vários acidentes têm se sucedido.

Em março de 2020, três crianças morreram num campo de cultivo, após uma mina ter sido acionada por uma enxada, no distrito de Morrumbala.

O caso mais grave aconteceu em setembro do mesmo ano, quando sete pessoas morreram na sequência do rebentamento de um engenho explosivo no distrito de Pebane, também na província da Zambézia.

No ano anterior, em 2019, as autoridades da Zambézia desativaram um total de sete minas, a maioria encontradas em terrenos que hoje estão junto a habitações.