Homem morto a tiro no Seixal

Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, desconhecendo-se se alguém foi detido por este homicídio.

Um homem morreu baleado na madrugada desta terça-feira na Quinta da Princesa, Seixal.O alerta para as autoridades foi dado pelas 00h09 e para o local foram mobilizados meios dos bombeiros do Seixal, INEM e PSP.Os contornos do crime ainda não estão esclarecidos, mas osabe que foi necessário mobilizar meios do Corpo de Intervenção para serenar os ânimos.O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária, desconhecendo-se se alguém foi detido por este homicídio.