Homem mata amigo à facada após rixa em festa de aniversário

Jantar num apartamento da Rua Morais Soares, em Lisboa, termina em crime violento. Agressor está a ser procurado.

Uma festa de aniversário que juntou vários homens oriundos do Indostão num apartamento na Rua Morais Soares, em Lisboa, terminou numa rixa violenta na madrugada desta segunda-feira. Dois dos participantes envolveram-se numa luta que só acabou no átrio de entrada do prédio após um deles esfaquear o amigo.