PSG oficializa contratação de Nuno Mendes até 2026

O PSG acaba de oficializar a transferência em definitivo de Nuno Mendes: o internacioponal português assinou até junho de 2026 e os franceses procedem assim ao pagamento dos 38 milhões de euros da cláusula de opção de compra. O Sporting informou, entretanto, a CMVM dos valores do negócio já

, dando conta de que "os encargos com os serviços de intermediação" ascendem a 3,8 milhões.

Apurou

que os parisienses vão liquidar toda esta verba no prazo de um ano. Mendes está, neste momento, concentrado com a Seleção Nacional a preparar a Liga das Nações, pelo que a apresentação oficial será apenas depois desses compromissos.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa,nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que, no âmbito do disposto no contrato de cedência temporária celebrado em 31 de Agosto de 2021 entre a Sporting SAD e o Paris Saint-Germain Football Club, ao abrigo do qual o jogador Nuno Alexandre Tavares Mendes (Nuno Mendes) havia sido cedido ao clube francês, até ao final da presente época desportiva, pelo montante de €7.000.000,00 (sete milhões de euros), a Sporting SAD foi notificada do exercício do direito de opção pelo Paris Saint-Germain, tendo em vista a cedência do referido jogador a título definitivo. Em consequência do exposto são, definitivamente, transferidos para o Paris Saint-Germain os direitos de inscrição desportiva do jogador Nuno Mendes, com efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2022, pelo montante fixo de €38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros), a pagar à Sporting SAD nos termos e prazos previstos no identificado contrato.Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil euros)"