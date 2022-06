Morreu o jovem de 25 anos baleado na cabeça em desacatos numa discoteca em Paredes

Morreu o jovem, de 25 anos, que tinha sido baleado na cabeça na madrugada do passado domingo

no bar Praxe, situado na Rua Central de Gandra, em Paredes.Outro rapaz, de 20 anos, também ficou ferido após ter sido atingido com uma bala no peito. As duas vítimas foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, onde o mais novo continua internado.

