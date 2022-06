Professora ucraniana passa 65 dias escondida em abrigo subterrâneo com filho de seis meses em Azovstal

Anna Zaitseva foi para Azovstal com filho e marido a 24 de fevereiro, no início da invasão russa.

Uma professora ucraniana passou 65 dias escondida num abrigo subterrâneo com o filho bebé de seis meses, em Azovstal. Anna Zaitseva relatou que, juntamente com o marido, decidiu ir para Azovstal quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro.

De acordo com o Sky News, o primeiro abrigo no qual a família morou não tinha condições. Zaitseva explicou que a casa apenas tinha bancos e que ela e a família passaram uma semana "quase sem comida".

Quando o marido de Anna se juntou aos militares ucranianos, a professora e o bebé mudaram-se para um outro local, onde iriam viver, pelo menos, 58 dias. A mulher relatou que o abrigo para o qual se mudaram era do tamanho de um apartamento com três quartos, e que abrigava cerca de 75 pessoas.

Durante o tempo que ficou em Azovstal, Zaitseva disse que houve inúmeras tentativas de retirada de civis mal sucedidas.

"Um drone inimigo sobrevoava o prédio onde o nosso abrigo estava localizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era impossível sair", disse a professora ucraniana.

Segundo o Sky News, após cerca de dois meses Zaitseva conseguiu sair do refúgio onde se encontrava com o filho. Atualmente a mulher permanece em território ucraniano onde espera o regresso do marido, que pensa estar em cativeiro russo.

Durante meses, os militares ucranianos escondidos na fábrica de Azovstal resistiram às forças russas.