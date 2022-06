"Pós-parto irreal": A polémica que envolve uma fotografia de Catarina Gouveia com a filha recém-nascida

Internautas não perdoaram e acusaram a recém-mamã, que surge maquilhada penteada, de não mostrar um pós-parto "real".

Catarina Gouveia foi mãe pela primeira vez na passada quinta-feira. A influenciadora digital e atriz anunciou o nascimento da filha através de uma publicação em que surge maquilhada e penteada. Desde o momento do anúncio, a recém-mamã tem sido alvo de centenas de críticas.

"Nunca me senti tão feliz na minha vida. Esta é, agora, a nossa família". Foi desta forma que Catarina Gouveia partilhou com os seguidores o nascimento da primeira filha nas redes socias. Na fotografia, a atriz surge ao lado do marido, de cabelo arranjado e maquilhada, com a bebé ao colo. Os comentários negativos, que acusam Catarina de não mostrar um pós-parto "real", não tardaram em surgir.

"Deixei de seguir a Catarina Gouveia (...) no Instagram dela é sempre tudo perfeito, demasiado", "a fotografia está um bocado irrealista e demonstra uma alta produção por trás", "a realidade é mais camisa de hospital, fraldas e maminhas de fora", são alguns dos comentários deixados pelos internautas na publicação da atriz.



Outras figuras públicas também se juntaram à polémica. Ana Garcia Martins, A Pipoca Mais Doce, fez um comentário irónico numa publicação de Bumba na Fofina, Mariana Cabral.

"Como assim, não temos foto de cabelo cacheado, suavemente disposto em cascata sob almofada de cetim, perna bronze-Maldivas e criança acabada de chegar em encomenda da Net a Porter Afinal há outro tipo de pós-parto? Que não é assim tão fixe nem tão instagramável? Buuu para ti", escreveu a Pipoca nos comentários de uma publicação em que Mariana Cabral partilha as dificuldades que sentiu em amamentar a filha.

A youtuber Bumba na Fofinha já tinha antes feito uma comparação com entre uma foto sua, após o nascimento da filha Clara, e a imagem partihada por Catarina Gouveia.



Apesar da chuva de críticas, há também quem defenda Catarina Gouveia.

"Raparigas apoiam raparigas quando dá jeito, não é? Que cansativo! Já agora, a Catarina Gouveia tem mesmo aquele cabelo sem passar uma escova, que eu vivi com ela e vi com os meus próprios olhos", escreveu Jéssica Athayde nos stories.



Catarina Miranda também deixou uma nota sobre o assunto. "Se a mulher está bonita é atacada, se põe um vídeo do parto é nojento. Tenham um bom dia e deixem a Catarina e o seu pós parto em paz", partilhou a atriz.



Catarina Gouveia ainda não reagiu publicamente à polémica.