Recurso de Ministério Público quer agravar para 10 anos pena de prisão de Ricardo Salgado

O Ministério Público (MP) pediu, em recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, um agravamento da condenação do ex-presidente do BES Ricardo Salgado, de seis para 10 anos de prisão, no processo separado da Operação Marquês.

No recurso a que a agência Lusa teve esta terça-feira acesso, o MP pede que a condenação no julgamento de primeira instância em seis anos de prisão seja "revogada e substituída por outra que condene o arguido [Ricardo Salgado] na pena única de 10 anos de prisão".

Caso o pedido não seja acolhido pela Relação, o MP solicita que "no mínimo" seja condenado na "pena única de seis anos e oito meses de prisão", o que acrescenta oito meses à condenação de primeira instância.