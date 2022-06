Troféu da Eurovisão rende 837 mil euros às forças armadas ucranianas

Desde o primeiro momento que os Kalush Orchestra, que concorreram com a música ‘Stefania’ ao Festival Eurovisão da Canção, no passado dia 15 de maio, usaram o evento para defender a pátria e denunciar as atrocidades russas no seu país. Ganharam o festival e, logo no dia seguinte, prometeram leiloar o prémio e doar o valor arrecadado às Forças Armadas.Saiba mais pormenores em Correio da Manhã