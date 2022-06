Paraplégico fica 25 dias sem água em Soure

Morador diz que abastecimento foi interrompido após manifestar disponibilidade para pagar. Empresa afirma que só reclamou.

José Martins, de 65 anos, que usa uma cadeira de rodas para se deslocar, esteve 25 dias sem água canalizada em casa em Granja do Ulmeiro, Soure. "Foi a minha vizinha que me forneceu água com uma mangueira e com garrafões para sobreviver", lamenta ao