Jovem que baleou dois homens em Paredes é ex-namorado da filha de Marco Orelhas

Jovem entregou-se à PJ do Porto, mas recusou prestar declarações.

Cláudio, ex-namorado da filha de Marco ‘Orelhas’ - o número dois dos Super Dragões -, entregou-se esta terça-feira à PJ do Porto, depois de ter baleado duas pessoas no bar Praxe, em Paredes, na madrugada de domingo. Uma das vítimas, Diogo Pereira, de 26 anos, atingido na cabeça, acabou por morrer esta terça-feira.



Cláudio, que fez 17 anos em fevereiro, namorava com a irmã de Renato Gonçalves, preso por matar Igor Silva durante os festejos do FC Porto. O jovem entregou-se pelas 20h00, mas recusou prestar declarações. Será esta quarta-feira ouvido no Tribunal de Penafiel.

Diogo Pereira, empresário da construção civil, casado e com um filho de tenra idade, é uma das cinco vítimas mortais em consequência de episódios violentos em espaços ou nas imediações de estabelecimentos de diversão noturna de norte a sul do País nos últimos nove dias de maio.

A última vítima conhecida desta onda de violência, Euclides Rocha, 34 anos, morreu esta terça-feira de madrugada à porta de um bar da Quinta da Princesa, no Seixal, na sequência de uma rixa que terminou a tiro.



Euclides estava com amigos num dos cafés da Quinta da Princesa, quando, pelas 00h10, se envolveu numa discussão. Um dos envolvidos, conhecido no bairro como ‘Wilson’, puxou de uma pistola e disparou. Dois dos tiros atingiram Euclides pelas costas. Quando a PSP chegou já os bombeiros e INEM faziam manobras de reanimação, mas Euclides não resistiu. O homicida está em fuga.