'Lipinho' substitui 'Macaco' à frente dos Super Dragões

Proibição de Madureira em entrar nos estádios de futebol obriga a alterar dinâmicas da principal claque portista.

Fernando Madureira só pode entrar em estádios de futebol depois de 17 de novembro. A decisão da Relação não é passível de recurso, mas os cinco meses de suspensão começam a contar após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação por violência no desporto - o que só acontece no próximo dia 17 de junho. Ate lá, os Super Dragões já terão escolhido um novo chefe, que deverá estar à frente da claque no início do campeonato, em agosto, e no jogo da Supertaça, a 31 de julho, quando FC Porto e Tondela se voltarem a defrontar.





CM sabe que o primeiro nome apontado - e que foi divulgado em grupos privados de WhatsApp - é o de um membro da claque conhecido por ‘Lipinho’. Será ele para já quem no estádio dará a cara pela principal claque portista, sendo certo que Madureira - no exterior - continuará a organizar e a mandar em todo o processo. Sandra Madureira, a mulher, manter-se-á à frente do processo de venda de bilhetes. O núcleo duro continuará a ser composto por outros três elementos: Manuel do Bombo, Lieto e Sandro.



A condenação de Madureira significa um novo revés para os Super Dragões: o anterior número dois era Marco ‘Orelhas’ - mas após o envolvimento direto do seu filho na morte de Igor Silva não poderia substituir ‘Macaco’ nos próximos meses.





Também o antecessor de ‘Orelhas’ como número dois da claque - um adepto conhecido por ‘Aranha’ - teve o mesmo problema. Foi apanhado nas malhas da Justiça e depois de ter estado vários meses em prisão preventiva - por envolvimento num esquema de apostas - teve de sair da chefia da claque.



Decisão acontece quatro anos depois dos desacatos



A condenação de Madureira data de setembro de 2021, mas diz respeito a factos ocorridos entre 2018 e 2020, durante jogos da I Liga que envolveram o FC Porto. A condenação já foi confirmada por dois tribunais e além da proibição de ir a jogos, prevê o pagamento de uma multa de 2600 euros, pela prática de 4 infrações.



Pormenores:



Várias infrações

Madureira foi condenado por atos relacionados com incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, arremesso de objetos e envergamento de vestuário que incite à violência ou intolerância nos espetáculos desportivos.



Primeiro em 2018

Dois dos incidentes ocorreram no Estádio do Dragão, no Porto, durante a receção ao Feirense (outubro de 2018) e Benfica (fevereiro de 2020), que terminaram com a vitória dos azuis-e-brancos.



Mais dois casos

A terceira infração aconteceu em Guimarães, em 2019, e a quarta, no mesmo ano, ocorreu no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.



‘Aranha’ recusou ser substituto

Carlos ‘Aranha’, que em 2006 era o braço-direito de ‘Macaco’, recusou agora substituí-lo. Terá entendido que a exposição na claque foi determinante para ser preso.



‘Rato’ foi outro dos nomes apontados

Hugo ‘Rato’ chegou a ser apontado como substituto de ‘Macaco’, mas o seu nome também parece agora estar afastado da chefia temporária.



Macaco no Mundial sem o apoio da FPF



O castigo a Fernando Madureira não o vai impedir de ir ao Qatar para assistir aos jogos da seleção nacional - o primeiro é a 24 de novembro, com o Gana. ‘Macaco’ está à frente da claque não legalizada Ultras Portugal, que vai a todos os jogos da equipa das quinas. Essa ligação tem causado polémica ao longo dos anos, mas fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), contactada pelo CM, "nada tem a dizer sobre o assunto".



A FPF tem-se remetido ao silêncio desde 28 de março de 2017, quando emitiu um comunicado a demarcar-se da claque depois de esta ter entoado cânticos insultuosos contra o Benfica. "A FPF não formou um grupo organizado de adeptos", escreveu na altura. Entre os dirigentes federativos, sabe o CM, há indignação por ser veiculada publicamente a ideia de que a FPF tem um protocolo com o grupo de ‘Macaco’ para a venda de bilhetes. Isto quando só são cedidos ingressos em condições especiais através do Portugal +, o clube oficial de fãs das seleções nacionais que tem mais de 290 mil inscritos.