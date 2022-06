Polícia dispara cinco vezes sobre grávida nos Estados Unidos

Testemunhas dizem que foi uma “tentativa de execução” de uma mulher negra desarmada.

A polícia de Kansas City, nos EUA, disparou cinco vezes sobre uma mulher negra grávida, naquilo que algumas testemunhas designaram como uma "horrível tentativa de execução". A polícia diz que os tiros que feriram Leonna Hale, de 26 anos, foram disparados durante buscas por um casal suspeito de roubar um carro.

O incidente quase fatal ocorreu na noite de sexta-feira. Segundo Shédanja, testemunha que filmou a cena após os disparos, os agentes pediram à condutora de um carro ao lado do seu para sair, o que ela fez, de braços no ar. Ao mesmo tempo, o homem que seguia com a suspeita saiu também e entrou em fuga, perseguido por três polícias.

"Os agentes pediram à mulher para se deitar no chão, mas ela disse que estava grávida e não podia". A polícia insistiu e ela continuou a recusar e informou os agentes de que havia uma arma no carro. Nessa altura, terá começado a recuar em direção à vedação de um parque de estacionamento e vários polícias cercaram-na, de armas apontadas. "Ela nem sequer um pau tinha na mão", referiu a testemunha ao ‘The Kansas City Star’. Quando Leonna se tentou afastar foi baleada cinco vezes. "Lembro-me bem, porque aquilo não parava. Dispararam cinco vezes", disse Shédanja. Depois, apesar dos ferimentos, a mulher foi algemada.

Outras testemunhas confirmam o relato, que deixa a polícia sob suspeita de racismo. Muitos comparam a violência contra uma negra desarmada com a capacidade que a polícia teve de deter, sem agressividade, o atirador branco que matou dez negros em Buffalo, Nova Iorque, no passado dia 14.