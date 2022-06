Quem é Cláudio Monteiro, o ex-namorado da filha de Marco 'Orelhas' que atirou a matar em discoteca

Jovem de 17 anos entregou-se esta terça-feira à Polícia Judiciária do Porto.

Cláudio Monteiro, ex-namorado da filha de Marco 'Orelhas, o jovem de 17 anos suspeito da morte a tiro de Diogo Pereira no bar Praxe em Paredes, na madrugada de domingo, acumula já um longo e violento cadastro, apurou o Correio da Manhã.

Ao que o CM sabe, o jovem esfaqueou outro rapaz quando tinha apenas 13 anos, no bairro do Ramalde, no Porto.