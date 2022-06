Detidos dois homens de 19 e 27 anos por tentativa de homicídio em discoteca em Fafe

Arguidos são também suspeitos de um crime de ofensa à integridade física qualificada.

A Polícia Judiciária deteve, esta quarta-feira, os dois homens suspeitos de tentativa de homicídio e ofensa à integridade física, envolvidos no desentendimento no exterior da uma discoteca em Fafe.

Dois homens, de 19 e 27 anos, foram detidos por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e de crime de ofensa à integridade física, depois de se terem envolvido num confronto em frente a uma discoteca em Fafe, na madrugada do passado domingo.

Os detidos serão apresentados no Tribunal de Guimarães.

Do confronto resultaram três vítimas com ferimentos ligeiros e uma com ferimentos graves, que se encontra hospitalizada.