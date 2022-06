Manchester United confirma saída de Pogba

A partir de 1 de julho, Pogba passa a ser um jogador livre.

O futebolista francês Paul Pogba vai abandonar o Manchester United no final de junho, altura em que termina o seu contrato, anunciou esta quarta-feira o emblema em que alinham os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

No seu site oficial, os 'red devils' oficializaram a saída do médio de 29 anos, que regressou a Old Trafford em 2016, vindo da Juventus num negócio recorde de 105 milhões de euros, já depois de ter passado pelos escalões de formação do clube.

"Todos no clube gostariam de congratular Paul Pogba pela sua carreira de sucesso e agradecer-lhe pela contribuição que deu ao Manchester United. Desejamos o melhor para os próximos passos que vai dar numa carreira já notável", lê-se numa nota publicada pelo Manchester United, em que resume a carreira do internacional gaulês.

O clube inglês publicou igualmente um vídeo com os melhores momentos de Pogba nos 233 jogos e 39 golos registados nas últimas seis temporadas.

Nesta segunda passagem por Old Trafford, Pogba conquistou uma Liga Europa e uma Taça da Liga, ambas em 2016/17, sob o comando do técnico português José Mourinho.

Em 2018, ao serviço da seleção francesa (91 internacionalizações e 11 golos), Pogba conquistou o Campeonato do Mundo, que nesse ano decorreu na Rússia.

O médio chegou ao Manchester United pela primeira vez em 2009/10, para os escalões de formação, vindo do Le Havre, e fez, mais tarde, sete jogos pelo clube, antes de rumar à Juventus, em 2012/13.

A partir de 1 de julho, Pogba passa a ser um jogador livre.