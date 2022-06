Homem detido por roubos a farmácias em Lisboa

Detido ameaçava as vítimas, com recurso a uma seringa, e coagia-as a entregarem o dinheiro das caixas registadoras.

Um homem de 60 anos foi detido em flagrante delito na sexta-feira passada na freguesia de Santo António, em Lisboa, por suspeita da prática de vários crimes de roubo em farmácias, informou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que o suspeito, no espaço de três dias, praticou três roubos em farmácias nas freguesias de São Vicente, Santo António e Alcântara, em Lisboa, com recurso a uma seringa, com a qual ameaçou as vítimas e as coagiu a entregar o dinheiro das caixas registadoras.

Segundo a PSP, no dia 24 de maio, o detido praticou ainda o mesmo tipo de crime, com o mesmo 'modus operandi', na área do Comando Distrital de Santarém.

No dia seguinte, assaltou uma farmácia na freguesia de São Vicente, tendo sido posteriormente localizado e detido pela PSP.

"Depois de cumpridas todas as formalidades legais tendentes à efetivação da detenção do suspeito, o mesmo foi presente à autoridade judiciária para 1.º interrogatório, sendo-lhe aplicada a medida de coação de apresentações quinzenais", refere a PSP.

No dia 26, o suspeito, através do mesmo método, efetuou dois roubos em farmácias, em Santo António e Alcântara.

"Já no dia 27 de maio, pelas 04h15, os polícias de serviço na 22.ª Esquadra - Rato ouviram um estrondo vindo da Rua Álvares Cabral, deslocando-se de imediato ao local e verificado um dano na porta da farmácia. Repararam ainda que a escassos metros do local estava um homem a arremessar pedras contra a montra de um minimercado ali existente, acedendo de seguida ao seu interior", conta a PSP.

O homem acabou por ser detido e foi novamente presente à autoridade judiciária para 1.º interrogatório, sendo-lhe aplicada desta vez a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.