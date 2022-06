Teletrabalho é "fingir que se trabalha": Elon Musk acaba com trabalho remoto na Tesla

O dono da Tesla, Elon Musk, terá enviado um e-mail aos funcionários da empresa a terminar com o teletrabalho e a exigir que todos os colabordores regressem ao trabalho presencial e que cumpram, no mínimo 40 horas semanais.

Elon Musk disse no Twitter que o trabalho remoto é uma forma de "fingir que se trabalha", em resposta aos vários comentários acerca da atitude do biolionário. Os internautas consideram que Musk tomou uma decisão "retrógada".



De acordo com a Bloomberg, no e-mail enviado, o empresário terá ainda dito que o trabalho à distância deixou de ser algo aceitável e que quem não estiver de acordo pode deixar a empresa.









hey elon a lot of people are talking about this leaked email, any additional comment to people who think coming into work is an antiquated concept? https://t.co/E3qSBVrJIJ