‘Urso’ não assusta snipers lusos durante exercício da NATO

Tropas portuguesas treinam na Roménia com países aliados.

Numa floresta junto a Targu Mures, na Roménia, existem três ursos. De momento, são esses as principais ameaças - e mesmo assim "totalmente controlada" - para as duas dezenas de elementos da força de Operações Especiais portuguesa que, naquela região da Transilvânia de Drácula, realizam todos os dias treino cruzado com congéneres romenos.