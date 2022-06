CMTV líder de audiências em maio

Canal do Correio da Manhã foi o único a crescer em comparação com o mês anterior.

A CMTV foi líder de audiências na informação nacional no mês de Maio. O Canal do Correio da Manhã foi o único a crescer em comparação com o mês anterior, obtendo um share médio de 4,5%, à frente dos 3,2% registados pelo canal CNN e dos 2,3% das SIC notícias e 0,6% da RTP3.

Num mês marcado pela vista de António Costa a Kiev, pelos festejos do título de campeão nacional de futebol e pela discussão do orçamento do estado, a CMTV voltou a merecer a preferência dos portugueses no acompanhamento dos temas mais relevantes da atualidade.

Em média, a cada minuto, 91.900 espectadores sintonizaram o canal do Correio da Manhã enquanto 65.300 optaram pelo canal CNN e 47.300 pela SIC Notícias. Mais distante ficou a RTP3 com uma média diária de 11.400 espectadores.

De acordo com os dados oficiais da GFK, a liderança da CMTV acontece também no horário nobre, período de maior consumo e de maior investimento publicitário.

A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas mas ainda não é emitida na TDT.