"Ucrânia está preparada para entrar na União Europeia". Representante de Zelensky em Lisboa

O representante do presidente ucraniano, Igor Zhovkva, está esta quarta-feira em Lisboa e garantiu que está satisfeito com o apoio de Portugal, afirmando que a ajuda financeira dada pelo País é "muito importante".

A Ucrânia necessita de cinco mil milhões de euros para o apoio nas despesas do país: "Estamos a pedir a cada membro da União Europeia que nos possibilitem o máximo de ajuda possivel", disse Zhovkva. Portugal vai contribuir com 100 milhões de euros este ano.

"Ucrânia está preparada para entrar na União Europeia", afirmou o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que garantiu ainda que Portugal está disponível para ajudar os ucranianos no processo de adesão à UE.Neste momento, a Ucrânia aguarda um parecer técnico da Comissão Europeia, que chegará ainda durante o mês de junho.Sobre as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, Igor Zhovkva disse que Putin é a única "pessoa que realmente pode assumir estas negociações sérias". No entanto, Zhovkva acredita que o fim da guerra acontecerá de forma diplomática, já que "para ter negociações reais não podem haver misseis a voar por cima das cabeças".