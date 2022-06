Treinador do CSKA demite-se após adeptos atirarem bananas a jogadores

O antigo treinador da Premier League, Alan Pardew, demitiu-se do comando de um clube búlgaro, o CSKA, após os próprios adeptos terem atirado bananas aos jogadores negros.

O treinador, que só assumiu o comando da equipa em abril, já trabalhava como diretor técnico no CSKA desde novembro de 2020, após uma carreira de treinador em várias grandes equipas, incluindo o Crystal Palace e o Newcastle.

O CSKA perdeu a final da Taça da Bulgária para o rival Levski Sofia, no mês passado. Após conversações com o proprietário do clube, Pardew planeou ficar e assumir o comando da equipa na próxima época.Uma semana após a final da taça, quando o CSKA jogava contra o Botev Plovdiv, a equipa foi recebida por um grande número de adeptos furiosos fora do estádio. Quatro jogadores negros foram alvo de abusos racistas e vários adeptos atiraram-lhes com bananas.À luz deste incidente, a Sky News avança que o treinador Pardew decidiu abandonar o clube, juntamente com o assistente Alex Dyer - o primeiro negro a desempenhar um papel de treinador no clube.Numa declaração ao website do CSKA Sofia, Pardew afirmou: "Os acontecimentos antes e depois do jogo contra Botev Plovdiv foram inaceitáveis não só para mim, mas também para o meu assistente Alex Dyer e para os meus jogadores, que decidiram jogar por lealdade para com o clube".