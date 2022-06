Johnny Depp comenta decisão a seu favor em tribunal: "Deram-me a minha vida de volta. Sinto-me honrado"

Ator lamentou batalha legal de seis anos, que terminou com a 'ex' a ser condenada por difamação.

Johnny Depp reagiu, através de um comunicado, à decisão do júri que condenou Amber Heard por difamação, e estabeleceu que Johnny Depp irá receber uma indemnização de 14 milhões de euros."Há seis anos, a minha vida, a vida das minhas crianças, a vida dos que me são mais próximos e as vidas de muitos que, durante muitos anos, me apoiaram e acreditavam em mim, foram mudadas para sempre. Tudo num abrir e fechar de olhos. Falsas, muito sérias e criminais acusações foram levantadas contra mim pelos media, que desencadearam um interminável bombardeamento de conteúdo de ódio [contra mim], quando nunca fui acusado formalmente de nenhum crime. Já tinham dado duas voltas ao mundo, num nanosegundo, quando teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira. Seis anos depois o júri deu-me a minha vida de volta, sinto-me honrado e grato", afirmou na declaração enviada ao The Post.O ator admitiu que sabia, desde início do "espectáculo mediático" a que se estava a sujeitar, mas explicou a sua decisão, de querer que todo o julgamento fosse transmitido e aberto ao público."O meu objetivo era mostrar a verdade, independentemente da decisão final. Devia isso à minha família e aos que me apoiam. Sinto-me em paz ao saber que consegui isso. Estou, e sempre estive espantado com o amor e o apoio colossais que tive, e a bondade que senti vinda de todo o mundo. Espero que a minha demanda pela verdade ajude outros, homens ou mulheres, que se encontrem na mesma situação que eu me encontrei", adianta."O melhor está para vir e um novo capítulo começou, finalmente. A verdade nunca perecerá.", terminou.