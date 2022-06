Pelo menos 15 crianças com suspeita de hepatite aguda infantil em Portugal

Todos os casos estão sob investigação e as análises a cargo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Há 15 casos prováveis de hepatite aguda infantil em Portugal. Os dados constam do mais recente relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de doenças (ECDC - sigla inglesa), que dá conta de 305 crianças com suspeita da doença em 27 países.O documento revela ainda uma vítima na sequência da hepatite aguda infantil. Cerca de 76% do total de crianças sob suspeita tem cinco ou menos anos. A grande maioria dos casos concentra-se no Reino Unido (155), onde surgiu a onda de possíveis infeções, em abril. Segue-se Espanha, com 34 casos suspeitos, Itália, que notificou 29, e logo a seguir, Portugal.Do total de crianças com indicação de infeção provável, 82% recuperaram da doença, mas 18% teve necessidade de receber tratamento hospitalar em Unidades de Cuidados Intensivos. Cerca de 11% testou positivo à Covid-19.Em Portugal, nenhuma criança teve de ser sujeita ao transplante de fígado, nem internada. A Direção-Geral da Saúde não emitiu qualquer nota sobre a atualização de infeções prováveis. Todos os casos estão sob investigação e as análises a cargo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.