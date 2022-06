Suspeito de massacre racista em Buffalo vai enfrentar acusações de terrorismo e crimes de ódio

Payton Gendron vai comparecer no tribunal de Erie na tarde desta quinta-feira.

O suspeito do tiroteio racista num supermercado em Buffalo, nos Estados Unidos da América, que levou à morte de 10 funcionário negros, vai enfrentar 25 acusações, incluindo terrorismo doméstico e crimes de ódio, podendo levar a uma sentença de prisão perpétua.



De acordo com New York Times esta quarta-feira, Payton Gendron vai comparecer no tribunal de Erie na tarde desta quinta-feira também acusado de assassinato e de tentativa de assassinato de outras três pessoas que foram baleadas durante o ataque, mas sobreviveram.



A acusação de terrorismo doméstico acusa Gendron de matar "por causa da raça e/ou cor percebida" das vítimas.

"Esse homem foi motivado pelo ódio contra pessoas que ele nunca conheceu por nenhuma razão além da cor de sua pele", disse o advogado de Buffalo, John Elmore, citado pela The Association Press, que representa as famílias das vítimas Katherine "Kat" Massey, 72, e Andre Mackniel, 53. Elmore disse que esperava uma condenação em todos os aspectos.



O estado de Nova Iorque não tem pena de morte.