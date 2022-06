Japão aprova reativação de outro reator nuclear idêntico aos de Fukushima

Decisão foi anunciada pelo governador de Shimane, Tatsuya Maruyama, numa sessão da assembleia regional.

As autoridades da prefeitura japonesa de Shimane (oeste) anunciou esta quinta-feira a aprovação do reinício de um reator nuclear, idêntico aos da central de Fukushima, primeiro do tipo a entrar em funcionamento desde a catástrofe de 2011.

A decisão foi anunciada pelo governador de Shimane, Tatsuya Maruyama, numa sessão da assembleia regional, sobre a segunda de três unidades da central nuclear, propriedade da Chugoku Electric Power, localizada na cidade de Matsue.

As autoridades pretendem reiniciar a unidade o mais tardar até 2023. O reator número 3 da central de Shimane está a ser avaliado, tendo sido decidido que o reator 1 será desativado, de acordo com a Federação das Empresas de Energia Elétrica do Japão (FEPC).