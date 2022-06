Atriz usou a sua conta de Instagram para partilhar com os fãs o que sentia após o desfecho desta fase da sua vida.

Luciana Abreu já reagiu à condenação do ex-marido por violência doméstica. Daniel Souza foi condenado esta quarta-feira a dois anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, e terá de pagar à atriz uma indemnização por danos não patrimoniais no valor de três mil euros.





A atriz usou a sua conta de Instagram para partilhar com os fãs o que sentia após o desfecho desta fase da sua vida. "Esta é a foto que eternizou uma das fases mais complicadas e triste da minha vida. Um silêncio absoluto, fruto de um medo desesperante, que me consumia, indignava e revoltava. Devo um obrigada às minhas filhas, nunca deixaram que a criança cada vez mais ténue que ainda existia em mim, me abandonasse de vez", escreveu.



Luciana apelou ainda a que todas as pessoas que sejam vítimas do mesmo tipo de abuso, que "lute, mova montanhas, mas que não desista."





