Rússia insiste que atingirá objetivos apesar de envio de armas dos EUA para a Ucrânia

"Aconteça o que acontecer, os nossos objetivos serão alcançados", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O Kremlin garantiu esta quinta-feira que a Rússia alcançará os objetivos da invasão da Ucrânia, apesar dos envios de armas modernas por parte dos Estados Unidos, e Kiev acredita que a tomada da capital é fundamental para Moscovo.

"O fornecimento de armas cada vez mais modernas à Ucrânia não altera o rumo da operação militar especial. Aconteça o que acontecer, os nossos objetivos serão alcançados", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O porta-voz referia-se à promessa feita esta semana de envio de mísseis de longo alcance por parte dos Estados Unidos, que apenas pediram para que essas armas não fossem usadas contra território russo, para evitar uma escalada do conflito.



O porta-voz referia-se à promessa feita esta semana de envio de mísseis de longo alcance por parte dos Estados Unidos, que apenas pediram para que essas armas não fossem usadas contra território russo, para evitar uma escalada do conflito.