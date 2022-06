Jubileu de Platina de Isabel II: Filhos dos duques de Cambridge encantam a acenar em carruagem

Príncipes George e Louis e princesa Charlotte participaram em cerimónias oficiais pela primeira vez.

Os três filhos do duque e da duquesa de Cambridge, os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte, ocuparam pela primeira vez os seus lugares na carruagem que se dirigia para a cerimónia Trooping the Colour.

No decorrer da viagem, o príncipe Louis mostrou-se entusiasmado com o acontecimento e acenou para a multidão, chamando a atenção princesa Charlotte que colocou a mão no seu braço, como que a avisá-lo para não movimentar tanto as mãos.

De acordo com The Telegraph, milhares de membros do público ficaram fascinados com as crianças, e fizeram-se ouvir pelas ruas.

Mais tarde, nas janelas do Gabinete do Major General, a duquesa e os filhos assistiram aos desfile militar. O duque de Cambridge, William, participou na cerimónia, ocupando o seu lugar de coronel da Guarda Irlandesa.

Segundo o jornal britânico, esta é a primeira vez que os filhos dos duques de Cambridge assistem à cerimónia real, sendo considerados demasiado jovens para circular em carruagens abertas.

As crianças também estiveram presentes no Palácio de Buckingham ao lado da Rainha Isabel II, para saudar a multidão. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis foram os únicos menores na varanda onde estiveram os membros da família real inglesa.