Câmara dos Representantes dos EUA considera lei que limite compra de armas de assalto

Documento vai conter oito projetos de lei contra a violência armada.

A presidente da Câmara dos Respresentantes dos Estados Unidos,

Nancy Pelosi, disse esta quarta-feira que os membros vão considerar uma legislação que limite a compra de almas de assalto e de calibre de gurra, numa reunião de urgência esta quinta-feira. A decisão surge após uma série de tiroteios com vários mortos e feridos por todo o território norte-americano e, em particular, depois do massacre numa escola primária em Uvalde, Texas, onde morreram 19 crianças e duas professoras.

O documento, concebido para manter as armas longe do alcance das pessoas mais violentas, vai conter oito projetos de lei contra a violência armada, incluindo propostas para proibir