Daniela Melchior confirmada no filme da Marvel 'Guardiões da Galáxia: Volume 3'

Diretor do último filme da trilogia diz que atriz é “maravilhosa no papel”.

Daniela Melchior continua a fazer sucesso em Hollywood e acaba de ser confirmada a sua participação no último filme 'Guardiões da Galáxia: Volume 3'. A atriz portuguesa vai aparecer nos grandes ecrãs numa pequena participação no mundo da Marvel, depois de já ter brilhado em 'O Esuqadrão Suicida' (2021).

A informação foi avançada pela revista norte-americana Deadline e depois confirmada pelo realizador do filme, James Gunn. A personagem de Melchior ainda não é conhecida pelo público, nem foi revelada por Gunn.





Apesar de fãs da saga Marvel especularem que Daniela interpretaria o papel de

(Serpente da Lua), personagem com poderes telepáticos e mestre em artes marciais, Gunn voltou a confirmar na sua página de Twitter que essa não seria a personagem fictícia da atriz. O diretor já tinha assegurado esta informação, no fim do ano passado, para desagrado dos fãs.

Daniela Melchior aproveitou para confirmar o seu novo papel no cinema internacional com grande animação. A atriz portuguesa trabalhou pela primeira vez com James Gunn precisamente no último filme de 'O Esquadrão Suicida', no papel de 'Ratcatcher 2', que a catapultou para a fama internacional e lhe valeu rasgados elogios do público, crítica e colegas.

A atriz vai também atuar em "Velocidade Furiosa", no décimo filme da saga, que deverá estrear no próximo ano.

'Guardiões da Galáxia Vol. 3' conta com a presença de outras grandes estrelas internacionais como Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel e Bradley Cooper.