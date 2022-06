Advogado de atriz porno que diz ter feito sexo com Trump condenado a prisão por lhe roubar 279 mil euros

Michael Avenatti apanhou quatro anos de cadeia por esquema de desvio de dinheiro da Stormy Daniels.

O advogado norte-americano Michael Avenatti, que ficou famoso por representar Stormy Daniels, atriz pornográfica que disse ter feito sexo com Trump, foi condenado a quatro anos de prisão por ter roubado cerca de 279 mil euros (300 mil dólares) à antiga cliente, que saltou para a ribalta após revelar o escândalo sexual com o ex-presidente do EUA.

O juiz Jesse Furman disse, na leitura da sentença, que a conduta de Avenatti foi "tão notoriamente descarada" ao "aproveitar-se de uma vítima vulnerável com uma carreira pouco ortodoxa, e com crenças também pouco ortodoxas".

O advogado caído em desgraça acabou condenado por fraude com transferências bancárias e um crime de roubo de identidade agravado.

Em causa está o desvio de dinheiro de um contrato que Daniels assinou para publicar um livro sobre toda a sua história, em particular sobre o alegado caso com Donald Trump.

Michael Avenatti já está a cumprir uma pena de 30 meses de cadeia por ter tentado extorquir 18,6 milhões de euros à Nike, tendo ameaçado trazer a público informações sensíveis sobre a empresa caso não lhe pagassem a quantia. Irá a julgamento noutro caso, em julho, acusado de desviar cerca de 9,3 milhões de indemnizações de pelo menos cinco antigos clientes. Neste caso, está também acusado de fraude fiscal, fraude com declaração de falência.

O advogado ficou famoso após representar Stormy Daniels, na altura em que ela revelou publicamente ter recebido 121 mil euros, em 2016, num acordo com Trump para silenciar uma alegada traição do ex-presidente a Melania. O acordo terá tido lugar mesmo antes do Donald Trump avançar com a candidatura presidencial. O ex-presidente sempre negou o caso.