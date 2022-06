Jorge Jesus quer acabar com jejum de títulos de oito anos no Fenerbahçe

"Tenho treinado sempre grandes equipas no mundo e agora é a vez do Fenerbahçe", disse o treinador, num vídeo partilhado pela formação de Istambul.

O treinador Jorge Jesus assumiu esta quinta-feira estar no Fenerbahçe para devolver o clube de futebol turco aos títulos, citando as condições de trabalho e a paixão dos adeptos como fatores importantes para o sucesso.

"Tenho treinado sempre grandes equipas no mundo e agora é a vez do Fenerbahçe. Tem condições de topo mundial. Agora, temos de começar a ganhar troféus para que as condições que o clube tem para trabalhar sejam compensadas no campo", disse, num vídeo partilhado pela formação de Istambul.

O técnico de 67 anos assinou hoje contrato por uma época, cinco meses depois de deixar o Benfica, no qual não conquistou qualquer título nesta passagem de ano e meio.

"O que me chamou mais a atenção é que os jogadores do Fenerbahçe não se podem queixar de nada. Têm tudo para que a equipa vença", reforçou o português, que assume a "conquista do campeonato" como o seu "grande objetivo", a melhor forma de acabar com um jejum de troféus, em todas as competições, que dura desde 2014.

Jesus deseja, igualmente, poder disputar a fase de grupos da Liga dos campeões, embora assuma que há potenciais "adversários fortes" na qualificação, entre os quais o Benfica, que abandonou no fim de dezembro.

Mais do que um clube, Jorge Jesus referiu-se ao Fenerbahçe como "uma religião, uma nação", deixando elogios aos adeptos, que, revela, foram "fundamentais" para a sua decisão, bem como a insistência do presidente do clube na sua contratação, algo que lhe "tocou o coração".

"Tinha vários clubes para poder escolher. Escolhi o Fenerbahçe porque senti o carinho dos fãs e do presidente. Foi por isso que escolhi o clube", salientou.

O Fenerbahçe é o segundo clube com mais títulos de campeão turco (19), atrás do Galatasaray (22), sendo o último datado de 2014: terminou a última época em segundo, a quatro pontos do campeão Trabzonspor.