Brasil destaca crescimento da economia apesar da pandemia e guerra na Ucrânia

"A economia brasileira continua na trajetória de crescimento em 2022", frisou o governo brasileiro.

A economia brasileira manteve uma trajetória de crescimento em 2022, apesar dos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, refere uma nota técnica assinada pela Secretaria de Política Económica do Ministério da Economia brasileiro.

"A economia brasileira continua na trajetória de crescimento em 2022. Os resultados do 1T22 [primeiro trimestre de 2022] confirmam a sustentação da atividade económica", frisou o Governo brasileiro.

"Apesar dos efeitos remanescentes da pandemia e dos impactos da guerra Rússia x Ucrânia, que têm causado dificuldades de recuperação das cadeias globais de produção e alta da inflação, o Brasil tem conseguido recuperar-se de duas crises, tanto em relação aos efeitos da pandemia de covid-19 quanto aos da recessão de 2015 e 2016", refere o governo.

De acordo com análise da área económica do Governo brasileiro, o aumento do PIB de 1% anunciada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicou uma recuperação sustentada pelo setor de serviços, pela subida do emprego e um aumento da confiança de empresários e consumidores nos meses recentes.

"Observa-se que esse resultado, crescimento trimestral de 1%, é superior à projeção realizada por essa Secretaria no Boletim Macro Fiscal do início de maio (0,8%) e excede as medianas de mercado coletada pelo [boletim] Focus em março e no final de abril, este sendo o último dado disponível, que eram de 0,2% e 0,5%, respetivamente", lê-se no mesmo documento.

Embora indique otimismo em relação aos resultados de 2022, a Secretaria de Política Económica do Governo brasileiro salientou que "o crescimento de longo prazo da economia brasileira depende fundamentalmente da consolidação fiscal (que inclui a redução da dívida pública) e da importante agenda de reformas."

Segundo portal de notícias brasileiro R7, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, também comemorou a alta do PIB.

"PIB para cima. Desemprego para baixo. Inflação para baixo e economia crescendo", disse Guedes na chegada ao ministério.

Guedes proferiu a frase ao passar por jornalistas que o aguardavam, embora não tenha parado para comentar os resultados económicos do país no primeiro trimestre do ano.