Chefe da polícia não sabia que crianças estavam a fazer chamadas em pânico durante massacre em escola no Texas

"Falha no sistema" provocou uma resposta mais lenta ao tiroteio.

O chefe da polícia que estava de serviço no dia do tiroteio na escola primária em Uvalde, no Texas, Estados Unidos da América, do qual resultou 21 mortos, não foi informado das chamadas de emergência recebidas do local com crianças em pânico.



De acordo Steven McCraw, membro democrata do Senado do Texas esta quinta-feira, citado pela The Associated Press, foi uma

No massacre na Robb Elementary School, onde dezenove crianças e dois professores morreram, colocou mais uma vez a discussão sobre o controlo das armas em cima da mesa nos Estados Unidos da América, com apoiantes de leis mais fortes sobre armas a argumentar que o último derramamento de sangue representa um ponto de viragem.



"falha no sistema", que acabou por provocar uma resposta mais lenta ao massacre, uma vez que o comandante acreditava que o tiroteio se tinha transformado para uma situação com um refém.O atirador, de 18 anos, entrou por uma porta que era suposto trancar, mas por algum motivo não trancou.