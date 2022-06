Três mortos em tiroteio no centro dos Estados Unidos

Tiroteio aconteceu no exterior da igreja Cornerstone, nos arredores de Ames.

Duas pessoas e um atirador morreram, na quinta-feira, num tiroteio à porta de uma igreja em Ames, no estado do Iowa, no centro dos Estados Unidos, disseram as autoridades.

O tiroteio ocorreu no exterior da igreja Cornerstone, nos arredores de Ames, a cerca de 48 quilómetros a norte de Des Moines, capital do estado, de acordo com o gabinete do xerife do condado de Story.